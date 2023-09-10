RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Один із держбанків хочуть перетворити на Банк розвитку

Этот материал также доступен на русском
10.09.2023, 15:06
Один із держбанків хочуть перетворити на Банк розвитку - Фото
Данило Гетманцев (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Один із державних банків хочуть перетворити на Банк розвитку, за аналогією з KfW в Німеччині. Про це повідомив Данило Гетманцев, голова парламентського комітету з питань фінансів, податків і митної політики, інформує Інтерфакс-Україна. 

Цей крок, на його думку, дозволить підвищити ефективність відновлення України та залучити більше фінансування, включаючи приватне.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

"У цього банку має бути одне основне завдання – фінансувати відновлення, суб'єкти, які беруть участь у відновленні, спеціальні правила і спеціалізація на проєктах розвитку", – заявив Гетманцев. 

Він також наголосив на необхідності введення спеціальних регуляцій та ліцензій для цього банку, щоб забезпечити йому можливість брати на себе частину фінансування.

Після націоналізації у липні Сенс Банку в Україні залишилося п'ять державних банків, з яких чотири входять до першої п'ятірки за обсягами активів. Державні банки приносять значну частку чистого прибутку і мають велику частку в загальних активах банківської системи України.

Наталія Софієнко
державні банкиБанк розвиткуДанило Гетманцев
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 