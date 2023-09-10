Один із держбанків хочуть перетворити на Банк розвитку

Один із державних банків хочуть перетворити на Банк розвитку, за аналогією з KfW в Німеччині. Про це повідомив Данило Гетманцев, голова парламентського комітету з питань фінансів, податків і митної політики, інформує Інтерфакс-Україна.

Цей крок, на його думку, дозволить підвищити ефективність відновлення України та залучити більше фінансування, включаючи приватне.

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"У цього банку має бути одне основне завдання – фінансувати відновлення, суб'єкти, які беруть участь у відновленні, спеціальні правила і спеціалізація на проєктах розвитку", – заявив Гетманцев.

Він також наголосив на необхідності введення спеціальних регуляцій та ліцензій для цього банку, щоб забезпечити йому можливість брати на себе частину фінансування.

Після націоналізації у липні Сенс Банку в Україні залишилося п'ять державних банків, з яких чотири входять до першої п'ятірки за обсягами активів. Державні банки приносять значну частку чистого прибутку і мають велику частку в загальних активах банківської системи України.