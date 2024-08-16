Один из крупнейших банков США стал официальным спонсором ЧМ-2026 по футболу
Международная федерация футбола FIFA объявила Bank of America официальным банковским спонсором футбольного Чемпионата мира 2026 года.
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Одно из крупнейших финансовых учреждений США стало первым в истории глобальным спонсором FIFA в банковской категории, отметил международный руководящий футбольный орган.
"Историческое партнерство подчеркивает приверженность мирового финансового учреждения к пропаганде здорового образа жизни, поддержанию стремления к совершенству и установлению человеческих связей и влиянию на общество посредством силы спорта", – говорится в заявлении FIFA.
Финансовые условия не раскрываются, однако MarketWatch со ссылкой на информированный источник сообщает, что это самая большая инвестиция в спорт в истории банка.
Bank of America, второй по объему активов банк в США, ранее являлся официальным банком-партнером американской бейсбольной лиги (Major League Baseball, MLB). В 2004 году банк получил право на название стадиона команды по американскому футболу Carolina Panthers, а также спонсирует марафоны в Чикаго и Бостоне.
Чемпионат мира по футболу 2026 года – 23-й чемпионат мира по футболу FIFA, финальный этап которого пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.
Хозяевами турнира впервые стали одновременно три страны: Канада, Мексика и США. В соревнованиях примут участие 48 национальных сборных со всего мира, сыграющих 104 матча в 16 городах.
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