Один из крупнейших банков США стал официальным спонсором ЧМ-2026 по футболу

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Международная федерация футбола FIFA объявила Bank of America официальным банковским спонсором футбольного Чемпионата мира 2026 года.

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Одно из крупнейших финансовых учреждений США стало первым в истории глобальным спонсором FIFA в банковской категории, отметил международный руководящий футбольный орган.

"Историческое партнерство подчеркивает приверженность мирового финансового учреждения к пропаганде здорового образа жизни, поддержанию стремления к совершенству и установлению человеческих связей и влиянию на общество посредством силы спорта", – говорится в заявлении FIFA.

Финансовые условия не раскрываются, однако MarketWatch со ссылкой на информированный источник сообщает, что это самая большая инвестиция в спорт в истории банка.

Bank of America, второй по объему активов банк в США, ранее являлся официальным банком-партнером американской бейсбольной лиги (Major League Baseball, MLB). В 2004 году банк получил право на название стадиона команды по американскому футболу Carolina Panthers, а также спонсирует марафоны в Чикаго и Бостоне.

Чемпионат мира по футболу 2026 года – 23-й чемпионат мира по футболу FIFA, финальный этап которого пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Хозяевами турнира впервые стали одновременно три страны: Канада, Мексика и США. В соревнованиях примут участие 48 национальных сборных со всего мира, сыграющих 104 матча в 16 городах.