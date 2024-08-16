Один із найбільших банків США став офіційним спонсором ЧС-2026 з футболу

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Міжнародна федерація футболу FIFA оголосила Bank of America офіційним банківським спонсором футбольного Чемпіонату світу 2026 року.

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Одна з найбільших фінансових установ США стала першим в історії глобальним спонсором FIFA у банківській категорії, наголосив міжнародний керівний футбольний орган.

"Історичне партнерство підкреслює прихильність світової фінансової установи до пропаганди здорового способу життя, підтримки прагнення до досконалості та встановлення людських зв'язків та впливу на суспільство за допомогою сили спорту", – йдеться в заяві FIFA.

Фінансові умови не розкриваються, проте MarketWatch із посиланням на інформоване джерело повідомляє, що це найбільша інвестиція у спорт в історії банку.

Bank of America, другий за обсягом активів банк у США, раніше був офіційним банком-партнером американської бейсбольної ліги (Major League Baseball, MLB). У 2004 році банк набув право на назву стадіону команди з американського футболу Carolina Panthers, а також спонсорує марафони в Чикаго та Бостоні.

Чемпіонат світу з футболу 2026 року – 23-й чемпіонат світу з футболу FIFA, фінальний етап якого пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року.

Господарями турніру вперше стали одночасно три країни: Канада, Мексика та Сполучені Штати Америки. У змаганнях візьмуть участь 48 національних збірних з усього світу, які зіграють 104 матчі у 16 містах.