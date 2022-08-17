Официальный курс евро снизился почти до 37 грн
17.08.2022, 09:00
Фото: pixabay.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 17 августа, курс гривни по отношению к евро вырос на 25 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне.
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