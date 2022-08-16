За три года покупательная способность гривни снизится вдвое – НБУ

Глава Национального банка Кирилл Шевченко предупредил, что в течение трех лет покупательная способность гривни снизится вдвое, но может быть и больше. Об этом говорится в колонке Шевченко, опубликованной в LB.ua на следующий день после того, как министр финансов Сергей Марченко назвал инфляцию 22,2% некритичной.

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"Мы должны четко отдавать себе отчет, что даже текущие 22,2% потребительской инфляции за год – это существенное сокращение, почти на четверть, реальных существующих доходов граждан", – подчеркнул Шевченко.

Базовый макроэкономический сценарий НБУ предусматривает, что в 2022 году инфляция превысит 30%, в следующем году будет около 20% и только в 2024 году снизится до однозначного уровня.

"То есть за эти три года покупательная способность гривни снизится почти вдвое", – заявил глава НБУ.

Он добавил, что для реализации даже такого сценария нужно приложить много усилий, иначе результаты могут быть гораздо хуже.

Со стороны Нацбанка необходимо сокращение эмиссии гривни (Шевченко хотел бы вообще от нее отказаться в 2024 году), со стороны правительства – решительные меры по сокращению дефицита бюджета, "насколько бы непопулярными они ни выглядели".

"Война не может быть оправданием бездействия, даже наоборот – Extremis malis extrema remedia [сложные времена требуют сложных решений]. Сейчас как никогда важно, чтобы правительство взяло на себя политическую ответственность и нашло возможности для сокращения дефицита бюджета и минимизации эмиссионного финансирования дефицита", – заявил он.

В противном случае Шевченко прогнозирует, что Украина скатится в перманентный кризис с инфляционно-девальвационной спиралью.

НБУ еще в апреле начал намекать, что правительство слишком полагается на эмиссию гривни.

А в июле глава НБУ Кирилл Шевченко прямо заявил, что государство должно уменьшить финансирование бюджета новыми деньгами.

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Андрей Водяный

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