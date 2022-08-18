Официальный курс НБУ. Евро подорожал на 14 копеек
18.08.2022, 09:00
Фото: пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 18 августа курс гривни по отношению к доллару не изменился, а к евро упал на 14 копеек.
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