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Офшоры Суркисов просят Верховный суд разблокировать списание $350 млн с ПриватБанка

17.12.2020, 15:10
Офшоры Суркисов просят Верховный суд разблокировать списание $350 млн с ПриватБанка - Фото
Братья Суркисы коллаж лига

Шесть британских компаний, связанных с бизнесменами Григорием и Игорем Суркисами просят Верховный суд закрыть кассационное производство по жалобе государственного ПриватБанка, которое блокирует списание с него $350 млн в пользу указанных компаний. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба финучреждения.

В Верховном суде банк оспаривает постановление судьи Печерского районного суда Сергея Вовка от 2 сентября 2020 года. Тогда суд разъяснил другое свое постановление (осень 2017 года), фактически разрешив компаниям Сурксисов до решения спора по сути в качестве обеспечения иска списать с ПриватБанка сумму депозитов, потерянных ими в кипрском филиале финучреждения во время национализации.

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Поскольку Суркисы были признаны НБУ связанными лицами с экс-владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, их личные средства, а также активы их компаний были конвертированы в капитал Привата. Заявленная сумма потерь британских компаний на Кипре – $350 млн ($250 млн – тело депозитов плюс $100 млн – проценты).

Открывая производство, ВС приостановил действие постановления Печерского райсуда, списание средств оказалось заблокированным. В своем ходатайстве, поданном в суд еще 21 сентября, компании Суркисов указывают, что ВС не имел права рассматривать это дело, поскольку изначальные решения судов по их иску (офшоры Суркисов требовали признать их несвязанными с ПриватБанком, вернуть им кипрские депозиты, а пока дело рассматривается – в качестве обеспечения иска списать деньги с ПриватБанка в их пользу) датированы 2017 годом, а в 2020-м было выпущено только дополнительное разъяснение. На момент первых решений судов осенью 2017 года еще не вступили в силу новые положения Гражданского процессуального кодекса, которые позволяют ВС рассматривать подобные споры.

В ПриватБанке называют это ходатайство "манипулятивным" (банк оспаривает постановления судов 2020, а не 2017 года). Банк подал в Верховный суд ходатайство с просьбой передать дело Большой палате ВС, поскольку оно имеет значительный общественный резонанс.

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  • В случае, если суд удовлетворит ходатайство компаний Суркисов и закроет производство, они смогут сразу же обратиться в исполнительную службу с требованием списать с ПриватБанка $350 млн.
  • В начале сентября 2020 Верховный Суд Украины отменил исполнение решение Печерского суда от 2 сентября о взыскании с ПриватБанка 10 млрд грн в пользу компаний братьев Суркисов.
  • В середине июня Большая палата Верховного суда частично удовлетворила кассационную жалобу НБУ, Кабмина и ПриватБанка, отменив решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений Нацбанка о признании их связанными с ПриватБанком лицами и возврате их личных депозитов на сумму свыше 1 млрд грн, конвертированных в капитал банка во время национализации.
  • В декабре 2016 года государство национализировало ПриватБанк, НБУ признал семью Суркисов его инсайдерами. Тогда долги банка перед ними были конвертированы в капитал банка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Игорь Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует об инсайдерстве. 

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Сергей Шевчук
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