Операции украинцев с банковскими картами достигли почти 1,5 трлн грн за квартал — НБУ

Статистика использования платежных карт показывает, что украинцы и дальше предпочитают безналичные расчеты

Фото: пресс-служба НБУ

Количество операций — безналичных и по получению наличных — с использованием платежных карт украинских банков в Украине и за ее пределами составило 1,95 млрд шт., а их сумма – 1,48 трлн грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

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Из них безналичными были 1,83 млрд операций на общую сумму 960,9 млрд грн.

Доля безналичных операций по сумме находилась на уровне 64,5% в общей сумме операций с платежными картами, по количеству – 94,2% (в 2023 году – 64,8% и 93,5% соответственно).

Количество активных pos-терминалов в торговой и сервисной сетях в марте по сравнению с январем выросло на 3,5% (до 464 800 шт.), а количество пунктов продажи и предоставления услуг, принимающих платежные карты, – на 2,7% (до 473 900 шт.).

С начала года общее количество эмитированных платежных карт в Украине выросло на 1% и по итогам первого квартала достигло 117,3 млн шт.

Количество бесконтактных карт выросло на 3%. В общей сложности 59,5% активных платежных карт – бесконтактные.

Сумма бесконтактных операций составила 403,0 млрд грн (в первом квартале 2023 года – 307,4 млрд грн).

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