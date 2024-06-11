Операції українців з банківськими картками досягли майже 1,5 трлн грн за квартал — НБУ

Фото: пресслужба НБУ

Кількість операцій — безготівкових та з отримання готівки — з використанням платіжних карток українських банків в Україні та за її межами склала 1,95 млрд шт., а їхня сума – 1,48 трлн грн. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

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З них безготівковими були 1,83 млрд операцій на загальну суму 960,9 млрд грн.

Частка безготівкових операцій за сумою перебувала на рівні 64,5% у загальній сумі операцій із платіжними картками, за кількістю – 94,2% (у 2023 році – 64,8% та 93,5% відповідно).

Кількість активних pos-терміналів у торговельній та сервісній мережах у березні порівняно з січнем зросла на 3,5% (до 464 800 шт.), а кількість пунктів продажу та надання послуг, що приймають платіжні картки, – на 2,7% (до 473 900 шт.).

З початку року загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні зросла на 1% і за підсумками першого кварталу досягла 117,3 млн шт.

Кількість безконтактних карток зросла на 3%. Загалом 59,5% активних платіжних карток – безконтактні.

Сума безконтактних операцій склала 403,0 млрд грн (у першому кварталі 2023 року – 307,4 млрд грн).

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