Операционно прибыльные компании в Украине не пользуются банковскими кредитами — НБУ
Банковскими кредитами не пользуются операционно прибыльные компании, которым принадлежит около двух третей совокупных операционных прибылей. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка со ссылкой на данные июньского Отчета о финансовой стабильности.
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Общая операционная рентабельность операционно прибыльных заемщиков украинских банков в 2023 году составила 8,6%, тогда как компаний, не привлекающих кредитные средства в украинских банках, – 13,7%.
Значительная часть таких предприятий способна финансировать свою деятельность за счет собственных ресурсов и, вероятно, не нуждается в дополнительных кредитных средствах, указывают в НБУ.
Половина из компаний, не берущих кредиты в банках, финансируется из альтернативных источников. К примеру, за счет внешних заимствований, в частности от других компаний бизнес-групп.
Вместе с внешними долгами отношение займов к ВВП составляет около 41%, поэтому закредитованность бизнеса не низкая, отмечают в Нацбанке.
Загруженность производственных мощностей промышленности остается ниже довоенного уровня, во многих секторах производство может быть увеличено без дополнительных инвестиций. В то же время вложения в модернизацию сдерживаются военными рисками.
С одной стороны, умеренная закредитованность бизнеса способствовала успешному прохождению кризисного периода с начала войны, с другой – восстановление экономики потребует существенного увеличения заимствований как на внутреннем, так и на внешнем рынках, считают в НБУ.
- 26 июля 2024 года опрос НБУ показал, что в Украине растет спрос на банковские кредиты.