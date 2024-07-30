Операционно прибыльные компании в Украине не пользуются банковскими кредитами — НБУ

Фото: пресс-служба НБУ

Банковскими кредитами не пользуются операционно прибыльные компании, которым принадлежит около двух третей совокупных операционных прибылей. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка со ссылкой на данные июньского Отчета о финансовой стабильности.

Читайте о бизнесе без политики на канале LIGA.Бізнес

Общая операционная рентабельность операционно прибыльных заемщиков украинских банков в 2023 году составила 8,6%, тогда как компаний, не привлекающих кредитные средства в украинских банках, – 13,7%.

Значительная часть таких предприятий способна финансировать свою деятельность за счет собственных ресурсов и, вероятно, не нуждается в дополнительных кредитных средствах, указывают в НБУ.

Половина из компаний, не берущих кредиты в банках, финансируется из альтернативных источников. К примеру, за счет внешних заимствований, в частности от других компаний бизнес-групп.

Вместе с внешними долгами отношение займов к ВВП составляет около 41%, поэтому закредитованность бизнеса не низкая, отмечают в Нацбанке.

Загруженность производственных мощностей промышленности остается ниже довоенного уровня, во многих секторах производство может быть увеличено без дополнительных инвестиций. В то же время вложения в модернизацию сдерживаются военными рисками.

С одной стороны, умеренная закредитованность бизнеса способствовала успешному прохождению кризисного периода с начала войны, с другой – восстановление экономики потребует существенного увеличения заимствований как на внутреннем, так и на внешнем рынках, считают в НБУ.