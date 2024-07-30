Операційно прибуткові компанії в Україні не користуються банківськими кредитами — НБУ

Фото: пресслужба НБУ

Банківськими кредитами не користуються операційно прибуткові компанії, яким належить близько двох третин сукупних операційних прибутків. Про це повідомляє пресслужба Національного банку з посиланням на дані червневого Звіту про фінансову стабільність.

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Загальна операційна рентабельність операційно прибуткових позичальників українських банків у 2023 році склала 8,6%, тоді як компаній, які не залучають кредитні кошти в українських банках, – 13,7%.

Значна частина таких підприємств здатна фінансувати свою діяльність власними ресурсами та, ймовірно, не потребує додаткових кредитних коштів, зазначають у НБУ.

Половина з компаній, які не беруть кредити у банках, фінансується з альтернативних джерел. Наприклад, коштом зовнішніх запозичень, зокрема, від інших компаній бізнес-груп.

Разом із зовнішніми боргами відношення позик до ВВП становить близько 41%, тож закредитованість бізнесу не низька, зазначають у Нацбанку.

Завантаженість виробничих потужностей промисловості залишається нижчою за довоєнний рівень, у багатьох секторах виробництво може бути збільшено без додаткових інвестицій. Водночас вкладення в модернізацію стримуються воєнними ризиками.

З одного боку, помірна закредитованість бізнесу сприяла успішному проходженню кризового періоду від початку війни, з іншого – відновлення економіки вимагатиме суттєвого збільшення запозичень як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, вважають у НБУ.