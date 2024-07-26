В Україні зростає попит на банківські кредити — опитування НБУ

Закредитованість населення – найнижча з 2016 року

Фото: пресслужба НБУ

Банки очікують підвищення попиту на всі види корпоративних і роздрібних кредитів та зростання обсягів кредитного портфеля. Про це свідчать результати щоквартального опитування Національного банку щодо умов банківського кредитування.

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Банки очікували на зростання обсягів кредитів бізнесу вже восьмий квартал поспіль, населенню – шостий квартал поспіль.

Більшість банків нарощуватиме корпоративний портфель, дещо менше – роздрібний. Банки очікують на певне погіршення якості кредитів населення, а якість кредитів бізнесу, на їхню думку, не зміниться.

Попит на кредити з боку малого та середнього бізнесу зростав п'ять кварталів поспіль, враховуючи потребу в капітальних інвестиціях та оборотному капіталі, нижчі відсоткові ставки й необхідність реструктуризувати борги.

Попит населення на кредити у другому кварталі виріс завдяки кращим споживчим настроям, кращим перспективам ринку нерухомості, зокрема низьким відсотковим ставкам за іпотекою.

Боргове навантаження підприємств у другому кварталі банки оцінили як середнє, закредитованість населення – як найнижчу за всю історію спостереження з третього кварталу 2016 року.

Рівень схвалення заявок на кредити населенню зріс з урахуванням ослаблення заставних вимог для іпотеки, збільшення обсягу кредитів та зниження відсоткових ставок і комісій для споживчих позик.

Усі види ризиків у другому кварталі дещо зросли, вважають респонденти, водночас суттєво зріс лише операційний ризик. Частка респондентів, які наголосили на збільшенні кредитного ризику, найнижча з початку 2021 року. У третьому кварталі очікується зростання кредитного, валютного й операційного ризиків.