В Украине растет спрос на банковские кредиты — опрос НБУ

Фото: пресс-служба НБУ

Банки ожидают повышения спроса на все виды корпоративных и розничных кредитов и роста объемов кредитного портфеля. Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса Национального банка об условиях банковского кредитования.

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Банки ожидали роста объемов кредитов бизнеса уже восьмой квартал подряд, населению – шестой квартал подряд.

Большая часть банков будет наращивать корпоративный портфель, несколько меньше – розничный. Банки ожидают определенного ухудшения качества кредитов населения, а качество кредитов бизнеса, по их мнению, не изменится.

Спрос на кредиты со стороны малого и среднего бизнеса рос пять кварталов подряд, учитывая потребность в капитальных инвестициях и оборотном капитале, более низкие процентные ставки и необходимость реструктуризировать долги.

Спрос населения на кредиты во втором квартале вырос благодаря лучшим потребительским настроениям, лучшим перспективам рынка недвижимости, в частности низким процентным ставкам по ипотеке.

Долговую нагрузку предприятий во втором квартале банки оценили как среднюю, закредитованность населения – как самую низкую за всю историю наблюдения с третьего квартала 2016 года.

Уровень одобрения заявок на кредиты населению вырос с учетом ослабления залоговых требований для ипотеки, увеличения объема кредитов и снижения процентных ставок и комиссий для потребительских ссуд.

Все виды рисков во втором квартале несколько выросли, считают респонденты, в то же время существенно возрос только операционный риск. Доля респондентов, отметивших увеличение кредитного риска, самая низкая с начала 2021 года. В третьем квартале ожидается рост кредитного, валютного и операционного рисков.