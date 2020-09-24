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Ощадбанк пересчитал ОВГЗ-портфель по новому курсу и показал прибыль в 4,4 млрд грн

24.09.2020, 10:57
Ощадбанк пересчитал ОВГЗ-портфель по новому курсу и показал прибыль в 4,4 млрд грн - Фото
Фото: LIGA.net

Государственный Ощадбанк задекларировал прибыль в размере 4,44 млрд грн по результатам восьми месяцев текущего года. Об этом сообщает finbalance со ссылкой на данные Национального банка Украины. 

Большую часть прибыли (4,1 млрд грн) обеспечил торговый результат, главной составляющей которого стала переоценка ОВГЗ-портфеля в следствии ослабления курса гривни.

По итогам января-июля Ощадбанк занимал второе место среди украинских банков по объему прибыли, уступая только ПриватБанку (4,32 млрд). ПриватБанк также провел перерасчет ОВГЗ-портфеля.

Объем ОВГЗ в портфеле Ощадбака в июле увеличился на 3,1 млрд грн (за первое полугодие – на 10,9 млрд. грн) до 97,2 млрд грн.

По состоянию на 1 августа, доля ОВГЗ в активах Ощадбанка составляла 42,6%.

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Роман Брыль
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