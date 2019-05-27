Ощадбанк подал иск против крупного агрохолдинга на $21 млн

Государственный Ощадбанк подал иск против компаний, которые входят в состав Агроинвестгруп о взыскании $21 млн. Об этом сообщает Finbalance ссылкой на постановление Хозяйственного суда Одесской области.

В частности иск подан против фирм Ист Оилс Украина, Финагро, а также Фермерского хозяйства Основа. Иском Ощадбанк требует взыскать с компаний $10,95 млн и 16,8 млн грн в рамках договора о кредитной линии.

22 мая суд оставил без движения это исковое заявление и предоставил госбанку 10-дневный срок на устранение ее недостатков.

Кроме того, согласно другим материалам суда, Ощадбанк подал еще один иск против указанных компаний о взыскании $9,1 млн и 14,1 млн грн по другому кредитному договору. Этот иск суд удовлетворил.

Напомним, речь идет о кредитах 2016-2017 годов. Тогда Ощадбанк выдал в кредит $22 млн для фирм, входящих в состав Агроинвестгруп.

2 февраля нацполиция начала расследование по факту хищения зерна у государственного Аграрного фонда на $100-120 млн должностными лицами Агроинвестгрупп.

По версии СБУ, зерно вывозилось на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей для перепродажи по завышенным ценам.

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13 феврале хозсуд Одесской области арестовал счета Агроинвестгрупп и Ист Оилс Украина по долгу перед ТАСкомбанком на $2 млн.

В марте владельца агрохолдинга Агроинвестгрупп Николая Кучеренко и его сына Виталия Кучеренко объявили в розыск.