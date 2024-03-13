Ощадбанк выделил Днепру 300 млн грн на термомодернизацию домов

Фото: пресс-служба Ощадбанка

Государственный Ощадбанк подписал с городским советом Днепра соглашение на финансирование развития города на сумму 300 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Средства направят на термомодернизацию жилищного фонда. Срок действия соглашения — пять лет.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Финансирование термомодернизации сократит расходы жителей на коммунальные услуги, а город уменьшит расходы энергоресурсов и повысит энергонезависимость, говорится в сообщении банка.

Ощадбанк является финансовым партнером Днепровского городского совета с 2019 года. При финансировании банка городской совет реализовал проекты по строительству, ремонту и реконструкции социальной, общественной, спортивной, энергетической и дорожной инфраструктуры, водоснабжения, освещения.

Ощадбанк является лидером по финансированию муниципалитетов в Украине. По состоянию на начало 2024 года его доля на этом рынке составляет 61%.

23 января 2024 года Ощадбанк открыл кредит на 360 млн грн для восстановления разрушенного россиянами завода.

29 февраля Ощадбанк перечислил в госбюджет рекордную сумму налога на прибыль.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости