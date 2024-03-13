Ощадбанк виділив Дніпру 300 млн грн на термомодернізацію будинків

Фото: пресслужба Ощадбанку

Державний Ощадбанк підписав із міською радою Дніпра угоду на фінансування розвитку міста на суму 300 млн грн. Про це повідомляє пресслужба банку.

Кошти спрямують на термомодернізацію житлового фонду. Термін дії угоди – п'ять років.

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Фінансування термомодернізації скоротить витрати мешканців на комунальні послуги, а місто зменшить витрати енергоресурсів та підвищить енергонезалежність, йдеться у повідомленні банку.

Ощадбанк є фінансовим партнером Дніпровської міської ради з 2019 року. Під час фінансування банку міська рада реалізувала проєкти з будівництва, ремонту та реконструкції соціальної, громадської, спортивної, енергетичної та дорожньої інфраструктури, водопостачання, освітлення.

Ощадбанк є лідером із фінансування муніципалітетів в Україні. На початок 2024 року його частка на цьому ринку становить 61%.

23 січня 2024 року Ощадбанк відкрив кредит на 360 млн грн для відновлення зруйнованого росіянами заводу.

29 лютого Ощадбанк перерахував до держбюджету рекордну суму податку на прибуток.

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