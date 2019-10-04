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Отмена банкротства банка Лагуна. Фонд гарантирования идет в суд

Отмена банкротства банка Лагуна. Фонд гарантирования идет в суд
04.10.2019, 12:01

В Фонде утверждают, что отмена ликвидации Астра Банка ставит под угрозу инвестиционную репутацию Украины

Из-за решения судов, которые отменяют ликвидацию ПАО Астра Банк, под угрозой оказались иностранные инвестиции. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

"Фонд гарантирования вкладов готовит кассационную жалобу в Верховный Суд и надеется на справедливое решение", - говорится в сообщении.

В ФГВФЛ отмечают, что 19 сентября Шестой апелляционный адмсуд принял решение по делу №826/8333/15, которым подтвердил решение Окружного админсуда Киева об отмене ликвидации Астра Банка - единственного банка, который был выведен с рынка путем продажи инвестору.

НБУ признал банк неплатежеспособным 19 марта 2015 года. По результатам открытого конкурса в мае 2015 года владельцем 100% акций Астра Банка стала компания Agro Holdings (Ukraine) Limited - дочерняя компания инвестфонда, управляемого NCH Capital (США), ключевым направлением деятельности которого является финансирование украинских сельхозпроизводителей.

Однако в 2019 году бывший владелец Астра Банка - компания Калума Холдингз Лимитед (Kalouma Holdings Limited) - подал иск об отмене решений НБУ о проблемности и  неплатежеспособности банка, а также решений ФГВФЛ о введении временной администрации и назначении уполномоченного Фонда на ее проведение. Окружной админсуд Киева иск удовлетворил.

"Принимая это решение, суд, по сути, взял на себя функции регулятора", - считают в ФГВФЛ. Во-первых, суд посчитал, что  на момент вывода с рынка у банка было достаточно средств. В частности, на его корреспондентских счетах в НБУ якобы было размещено 3,3 млн грн, тогда как по данным самого НБУ эта сумма не превышала 0,6 млн грн (это 3,5% от обязательств Астра Банка) из необходимых для покрытия требований кредиторов более 17 млн ​​грн.

Во-вторых, по мнению ФГВФЛ, суд проигнорировал факт совершения банком рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков и других кредиторов: более 90% от активов находились на счетах Дельта Банка, который был отнесен к категории неплатежеспособных тоже в марте 2015 года.

В Фонде отмечают, что за 100% акций Астра Банка иностранный инвестор заплатил 92,1 млн грн, после чего докапитализировал банк на сотни миллионов гривен, чтобы привести его в соответствие с нормативами НБУ.

"Сейчас же, в результате решений Окружного административного суда  Киева и Шестого апелляционного административного суда, эти инвестиции оказались под угрозой", - подчеркивают в ФГВФЛ.

  • НБУ проиграл дело о неплатежеспособности банка Лагуна. Решение принял Шестой апелляционный административный суд 19 сентября.
  • 24 сентября НБУ заявил, что оспорит в Верховном Суде решения судов о незаконности вывода Астра Банка с рынка.

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