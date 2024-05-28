OTP не удается продать банк в РФ: Большинство инвесторов под санкциями, а новые не заходят

Венгерская OTP Group готова "хоть сегодня" продать банк в России, но покупателей нет

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Венгерская OTP Group готова "хоть сегодня" уйти с российского рынка, но не может найти покупателя на свое российское подразделение. Об этом сказал глава правления украинского OTP Bank Владимир Мудрый в интервью Forbes.

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"Большинство инвесторов подсанкционны, а новые иностранные особо туда не заходят", – сказал он.

Банкир добавил, что президент OTP Шандор Чани выразил готовность продать российский банк по крайней мере за 50% от его рыночной стоимости.

"Основное, мне кажется, то, что нет заявлений типа "рассматриваем стратегически, планируем" и т.д. Есть четкое заявление – готовы продать хоть сегодня", — сказал Мудрый.

По его словам, с 2022 года OTP уменьшает свой бизнес в России, как того требуют европейские и американские регуляторы. На сегодняшний день корпоративный портфель сократился на 85%, новых кредитов юрлицам банк не выдает, а количество отделений сократилось на 39%.