OTP не вдається продати банк у РФ: Більшість інвесторів під санкціями, а нові не заходять

Угорська OTP Group готова "хоч сьогодні" продати банк у Росії, але нема покупців

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Угорська OTP Group готова "хоч сьогодні" піти з російського ринку, але не може знайти покупця на свій російський підрозділ. Про це сказав голова правління українського OTP Bank Володимир Мудрий в інтерв’ю Forbes.

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"Більшість інвесторів підсанкційні, а нові іноземні особливо туди не заходять", – сказав він.

Банкір додав, що президент OTP Шандор Чані висловив готовність продати російський банк принаймні за 50% від його ринкової вартості.

"Основне, як на мене, те, що немає заяв на кшталт "розглядаємо стратегічно, плануємо" тощо. Є чітка заява – готові продати хоч сьогодні", – сказав Мудрий.

За його словами, з 2022 року OTP зменшує свій бізнес у Росії, як того вимагають європейський та американський регулятори. На сьогодні корпоративний портфель скоротився на 85%, нових кредитів юрособам банк не видає, а кількість відділень скоротилася на 39%.