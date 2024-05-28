OTP не вдається продати банк у РФ: Більшість інвесторів під санкціями, а нові не заходять
Угорська OTP Group готова "хоч сьогодні" піти з російського ринку, але не може знайти покупця на свій російський підрозділ. Про це сказав голова правління українського OTP Bank Володимир Мудрий в інтерв’ю Forbes.
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"Більшість інвесторів підсанкційні, а нові іноземні особливо туди не заходять", – сказав він.
Банкір додав, що президент OTP Шандор Чані висловив готовність продати російський банк принаймні за 50% від його ринкової вартості.
"Основне, як на мене, те, що немає заяв на кшталт "розглядаємо стратегічно, плануємо" тощо. Є чітка заява – готові продати хоч сьогодні", – сказав Мудрий.
За його словами, з 2022 року OTP зменшує свій бізнес у Росії, як того вимагають європейський та американський регулятори. На сьогодні корпоративний портфель скоротився на 85%, нових кредитів юрособам банк не видає, а кількість відділень скоротилася на 39%.
- У 2023 році НАЗК внесло угорський OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни. Рішення було ухвалене через позицію керівництва банку продовжувати діяльність у Росії та фактичне визнання анексії Росією Луганської й Донецької областей України.
- У жовтні 2023 року під тиском угорської влади OTP Bank виключили зі списку спонсорів війни, що запустило процес ліквідації цього переліку як репутаційного інструменту.