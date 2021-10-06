Чувствую отвращение и стыд. Мецгер извинился перед журналистами и просит увольнения

Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер написал заявление и сложил полномочия из-за скандала с нападением на съемочную группу "Схем". Об этом Мецгер сообщил в своем Facebook.

Соответствующее заявление он предоставил Наблюдательному совету банка и сегодня, 6 октября, оно было удовлетворено.

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"События, которые произошли в моем рабочем кабинете 4 октября 2021 и были впоследствии опубликованы изданием "Схемы" с моей стороны недопустимы и стали шоком не только для общественности и журналистского сообщества, но и для меня", — написал Мецгер.

Он попросил прощения у журналистов, которые задействованы в скандале, Кирилла Овсяного и Александра Мазура, а также у всех журналистов Украины.

"Это нанесло огромный ущерб имиджу банка, моральному духу его замечательного коллектива и престижу профессии банкира, как таковой. Я искренне прошу прощения у всех коллег. Повторюсь, я не имел права на ту вспышку, она вызывает наибольшее отвращение и стыд именно у меня", — отметил Мецгер.

4 октября 2021-го журналисты "Схем" сообщили, что на заранее запланированном интервью задали вопрос председателю правления Укрэксимбанка, который ему "не понравился". Охранники попытались остановить запись на одной из камер, "скрутили" оператора, отобрали у него флешку с видео и вынесли всю технику из кабинета. По словам журналистов, против оператора применили физическую силу.

В банке заявили, что журналисты задавали вопросы, которых не было в направленном пресс-службе перечне. Полиция открыла дело о нападении на журналистов.

Журналисты восстановили удаленное работниками банка видео – там есть запись нападения.

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Наталия Софиенко

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