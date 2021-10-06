UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Чувствую отвращение и стыд. Мецгер извинился перед журналистами и просит увольнения

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2021, 13:22
Чувствую отвращение и стыд. Мецгер извинился перед журналистами и просит увольнения - Фото
Евгений Мецгер (Фото: пресс-служба Укрэксимбанка)

Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер написал заявление и сложил полномочия из-за скандала с нападением на съемочную группу "Схем". Об этом Мецгер сообщил в своем Facebook.

Соответствующее заявление он предоставил Наблюдательному совету банка и сегодня, 6 октября, оно было удовлетворено.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"События, которые произошли в моем рабочем кабинете 4 октября 2021 и были впоследствии опубликованы изданием "Схемы" с моей стороны недопустимы и стали шоком не только для общественности и журналистского сообщества, но и для меня", — написал Мецгер.

Он попросил прощения у журналистов, которые задействованы в скандале, Кирилла Овсяного и Александра Мазура, а также у всех журналистов Украины.

"Это нанесло огромный ущерб имиджу банка, моральному духу его замечательного коллектива и престижу профессии банкира, как таковой. Я искренне прошу прощения у всех коллег. Повторюсь, я не имел права на ту вспышку, она вызывает наибольшее отвращение и стыд именно у меня", — отметил Мецгер.

Чувствую отвращение и стыд. Мецгер извинился перед журналистами и просит увольнения
  • 4 октября 2021-го журналисты "Схем" сообщили, что на заранее запланированном интервью задали вопрос председателю правления Укрэксимбанка, который ему "не понравился". Охранники попытались остановить запись на одной из камер, "скрутили" оператора, отобрали у него флешку с видео и вынесли всю технику из кабинета. По словам журналистов, против оператора применили физическую силу.
  • В банке заявили, что журналисты задавали вопросы, которых не было в направленном пресс-службе перечне. Полиция открыла дело о нападении на журналистов.
  • Журналисты восстановили удаленное работниками банка видео – там есть запись нападения.

Читайте также: Мецгер, "Схемы", off the record. Что произошло за закрытыми дверями Укрэксимбанка

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
увольнение Укрэксимбанк Евгений Мецгер
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 