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Печерский суд потребовал у НБУ отчет Kroll по ПриватБанку

Печерский суд потребовал у НБУ отчет Kroll по ПриватБанку
01.06.2020, 12:39

Суд снова затребовал отчет Kroll у НБУ о расследовании схем в ПриватБанке

Печерский райсуд Киева в рамках рассмотрения иска Игоря Коломойского к ПриваБанку и Национальному банку (НБУ) о защите деловой репутации вытребовал у Нацбанка результаты расследования детективного агентства Kroll в отношении ПриватБанка. Об этом пишет Finbalance со ссылкой на постановление суда от 27 мая.

В апреле 2018 года этот суд по ходатайству Коломойского уже выносил решение об истребовании отчета Kroll у НБУ, напоминает издание.

Перед национализацией Привата Kroll провела международный аудит банка. Этот отчет не публиковался. В НБУ сообщили, что компания подтвердила мошенничество в банке на $5,5 млрд. Коломойский эту информацию отрицает.

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  • В октябре 2019-го Печерский суд дал доступ к договорам НБУ и ПриватБанка с агентством Kroll следователям Госбюро расследований. ГБР расследовало дело по заявлениям народного депутата VIII созыва Верховной Рады, "который сообщил о противоправных деяниях должностных лиц" НБУ, ПриватБанка, Минфина и других юрлиц.
  • 27 августа Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) потребовало от ПриватБанка через суд все документы о сотрудничестве с юридическими советниками и консультантами. Основанием для следственных действий НАБУ стали также заявления от депутатов Рады прошлого созыва. 

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Марина Кучук
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