Печерский суд потребовал у НБУ отчет Kroll по ПриватБанку

Печерский райсуд Киева в рамках рассмотрения иска Игоря Коломойского к ПриваБанку и Национальному банку (НБУ) о защите деловой репутации вытребовал у Нацбанка результаты расследования детективного агентства Kroll в отношении ПриватБанка. Об этом пишет Finbalance со ссылкой на постановление суда от 27 мая.
В апреле 2018 года этот суд по ходатайству Коломойского уже выносил решение об истребовании отчета Kroll у НБУ, напоминает издание.
Перед национализацией Привата Kroll провела международный аудит банка. Этот отчет не публиковался. В НБУ сообщили, что компания подтвердила мошенничество в банке на $5,5 млрд. Коломойский эту информацию отрицает.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте