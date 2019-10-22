Суд дал доступ ГБР к договорам НБУ и Привата с агентством Kroll

Печерский райсуд Киева 25 сентября дал доступ следователям Государственного бюро расследований (ГБР) к документам о сотрудничестве ПриватБанка, Национального банка (НБУ) и Министерства финансов с консалтинговыми и юридическими компаниями Kroll, Hogan Lovells, AlixPartners, ООО Астерс и ООО Астерс Консалт. Об этом пишет Finbalance со ссылкой на судебный реестр.

Доступ предоставлен в рамках уголовного производства №62 019 000 000 001 312 от 22 августа 2019 года по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 382 (невыполнение судебного решения) Уголовного кодекса Украины.

Дело было возбуждено по заявлению народного депутата VIII созыва Верховной Рады, "который сообщил о противоправных деяниях должностных лиц" НБУ, ПриватБанка, Минфина и других юрлиц.