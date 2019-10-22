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Суд дал доступ ГБР к договорам НБУ и Привата с агентством Kroll

Суд дал доступ ГБР к договорам НБУ и Привата с агентством Kroll
22.10.2019, 12:51

Детективы ГБР расследуют сотрудничество НБУ с компанией Kroll. Ее аудит подтвердил мошенничество в ПриватБанке до национализации

Печерский райсуд Киева 25 сентября дал доступ следователям Государственного бюро расследований (ГБР) к документам о сотрудничестве ПриватБанка, Национального банка (НБУ) и Министерства финансов с консалтинговыми и юридическими компаниями Kroll, Hogan Lovells, AlixPartners, ООО Астерс и ООО Астерс Консалт. Об этом пишет Finbalance со ссылкой на судебный реестр.

Доступ предоставлен в рамках уголовного производства №62 019 000 000 001 312 от 22 августа 2019 года по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 382 (невыполнение судебного решения) Уголовного кодекса Украины.

Дело было возбуждено по заявлению народного депутата VIII созыва Верховной Рады, "который сообщил о противоправных деяниях должностных лиц" НБУ, ПриватБанка, Минфина и других юрлиц.

  • 27 августа Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) потребовало от ПриватБанка через суд все документы о сотрудничестве с юридическими советниками и консультантами. Основанием для следственных действий НАБУ стали заявления от депутатов Рады прошлого созыва Александра Дубинина и Виталия Куприя, которых связывают с бывшими владельцами банка. Производства по их жалобам были остановлены в 2017 году, но возобновлены летом 2019 года.
  • 11 сентября в трех отделениях ПриватБанка, включая главный офис в Днепре, прошли обыски со спецназом полиции.
  • В июне 2018 года полиция открыла дело по обращению одного из народных депутатов против сотрудников НБУ, ПриватБанка и Минфина. Их подозревали в сговоре для вывода денег через консультационные услуги компаний Kroll, AlixPartners Services и Hogan Lovells International, проводивших расследование в ПриватБанке.
  • Kroll в своем аудите ПриватБанка подтвердила, что финучреждение до его национализации было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум на $5,5 млрд. Игорь Коломойский - один из бывший акционеров ПриватБанка - называет эти обвинения "фейком"
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