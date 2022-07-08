Перечислить проценты по бизнес-депозитам в ПриватБанке можно на помощь ВСУ

Бизнес-клиенты могут при открытии срочного депозита в Приват24 для бизнеса подключить автоматическое перечисление части или всех процентов в поддержку Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Также бизнес-клиенты ПриватБанка могут подключить такую опцию для уже открытых срочных депозитов в гривне.

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Новый функционал позволяет выбрать разные варианты перечисления процентов на нужды армии Украины: от 0 суммы выплаченных процентов, трети или двух третей до всей суммы выплаченных процентов.

Напомним, при обращении на карточке 500 000 грн в месяц, ПриватБанк не потребует подтверждения доходов, направленных на поддержку ВСУ, волонтерство или благотворительность.

Наталия Софиенко

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