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Перечислить проценты по бизнес-депозитам в ПриватБанке можно на помощь ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 11:48
Перечислить проценты по бизнес-депозитам в ПриватБанке можно на помощь ВСУ - Фото
Здание главного офиса ПриватБанка в Днепре (Фото: depositphotos.com)

Бизнес-клиенты могут при открытии срочного депозита в Приват24 для бизнеса подключить автоматическое перечисление части или всех процентов в поддержку Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Также бизнес-клиенты ПриватБанка могут подключить такую опцию для уже открытых срочных депозитов в гривне.

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Новый функционал позволяет выбрать разные варианты перечисления процентов на нужды армии Украины: от 0 суммы выплаченных процентов, трети или двух третей до всей суммы выплаченных процентов.

Наталия Софиенко
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ВСУ ПриватБанк банковский депозит
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