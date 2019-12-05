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Пинчуку нужно $100 млн на поддержку своего банка

Пинчуку нужно $100 млн на поддержку своего банка
05.12.2019, 18:58

Это может помешать продаже финучреждения Александру Ярославскому

Собственник банка Кредит Днепр Виктор Пинчук должен докапитализировать финучреждение на 2,5 млрд грн или около $100 млн.

Такая сумма фигурирует в новой программе докапитализации, которую банк обсуждает с НБУ. Об этом сообщил LIGA.net один из участников переговоров между банком и регулятором, говорится в статье Продам банк с доплатой. Пинчук и Ярославский торгуются за Кредит Днепр.

По словам источника, стороны уточняют сроки и формат внесения нужной суммы: часть будет перекрыта за счет реструктуризации проблемного портфеля, часть – нужно покрыть "живыми" деньгами. НБУ требует от Пинчука внести наличными не менее половины: 1,2-1,3 млрд грн.

От того, будет ли докапитализирован Кредит Днепр, зависит и возможная продажа банка Александру Ярославскому, менеджмент которого проводит глубокий due diligence банка. Без докапитализации Кредит Днепр вряд ли можно считать стоящим активом, за который можно заплатить хоть какие-то деньги, отметил в разговоре с LIGA.net управляющий одной из крупных украинских инвесткомпаний.

Ранее банком Кредит Днепр интересовалась группа ТАС Сергея Тигипко, но ее не удовлетворило состояние банка Пинчука, сообщил LIGA.net осведомленный инвестбанкир.

Речь идет о двух ключевых факторах. Убытки: 231,2 млн грн в 2018 году, 487,7 млн – в первом квартале 2019. У Кредит Днепра едва ли не самая низкая процентная маржа на рынке: 2,2% по состоянию на сентябрь 2019.

Второе: банк до последнего пытался не признавать дефолтными долги, которые фактически не обслуживаются. Так, по итогам трех кварталов 2018 года Кредит Днепр начислил 519 млн грн процентного дохода, а фактически получил 341 млн. Треть портфеля не приносила банку дохода, но он все равно продолжал считать эти кредиты рабочими.

В 2019 году Кредит Днепр существенно улучшил ситуацию практически по всем параметрам: к ноябрю он вышел на прибыль в 78,2 млн грн – удалось перекрыть полумиллиардный убыток первого квартала. С процентными доходами также стало лучше: разрыв между начисленными и полученными суммами сохраняется, но он уже не такой большой: 620 и 514 млн грн соответственно.

  • О том, что Ярославский интересуется банком Пинчука стало известно в среду, 4 декабря. «Сделки еще нет, документов от потенциального покупателя мы не получали. Пока речь идет о письме о намерениях, но его также пока не было», - отметил собеседник LIGA.net в НБУ. В банке Кредит Днепр и холдинге EastOne Пинчука не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.
  • За последние три года Пинчук внес в капитал своего банка 2,75 млрд грн. Последняя докапитализация была в ноябре – собственник выделил 867 млн, увеличив уставный капитал Кредит Днепра до 3,59 млрд грн.
  • По данным НБУ на 1 октября 2019, Кредит Днепр занимал пятое место по активам среди банков с украинским капиталом. Уставный капитал банка - 2,7 млрд грн.
  • 10 месяцев 2019 года Кредит Днепр закончил с прибылью в 78,2 млн грн. Убыток по итогам 2018 составил 231,2 млн грн. 

Подробнее о возможной сделке: Продам банк с доплатой. Пинчук и Ярославский торгуются за Кредит Днепр.

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Кредит Днепр александр ярославский Пинчук Виктор
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