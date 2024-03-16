Платежи в Приват24 будут на паузе до 5 утра

В ночь на 17 марта сервисы в Приват24 не будут работать

Иллюстративное фото: depositphotos.com

В ночь на 17 марта ПриватБанк проводит регламентные работы в Приват24, платежи будут на паузе до 5 утра, сообщает пресс-служба банка.

Во время работ 17 марта с 0:00 до 5:00 утра платежи, пополнение мобильного и переводы в приложении и web-версии Приват24 будут временно недоступны.

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Обычно регламентные работы в банке проводятся в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции.