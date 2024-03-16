Платежи в Приват24 будут на паузе до 5 утра
В ночь на 17 марта ПриватБанк проводит регламентные работы в Приват24, платежи будут на паузе до 5 утра, сообщает пресс-служба банка.
Во время работ 17 марта с 0:00 до 5:00 утра платежи, пополнение мобильного и переводы в приложении и web-версии Приват24 будут временно недоступны.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Обычно регламентные работы в банке проводятся в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции.
- ПриватБанк к середине апреля снизил вдвое стоимость переводов на карты за границу.