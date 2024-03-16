Платежі у Приват24 будуть на паузі до 5 ранку
У ніч на 17 березня ПриватБанк проводить регламентні роботи у Приват24, платежі будуть на паузі до 5 ранку, інформує пресслужба банку.
Під час проведення робіт 17 березня з 0:00 до 5:00 ранку платежі, поповнення мобільного та перекази в додатку та web-версії Приват24 будуть тимчасово недоступні.
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе
Зазвичай регламентні роботи в банку проводяться у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій.
- ПриватБанк до середини квітня знизив удвічі вартість переказів на картки за кордон.