Платежі у Приват24 будуть на паузі до 5 ранку

В ніч на 17 березня сервіси у Приват24 не працюватимуть

Ілюстративне фото: depositphotos.com

У ніч на 17 березня ПриватБанк проводить регламентні роботи у Приват24, платежі будуть на паузі до 5 ранку, інформує пресслужба банку.

Під час проведення робіт 17 березня з 0:00 до 5:00 ранку платежі, поповнення мобільного та перекази в додатку та web-версії Приват24 будуть тимчасово недоступні.

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Зазвичай регламентні роботи в банку проводяться у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій.