Полиция отгоняла людей от банкоматов. Глюк в банке Эфиопии позволил снимать любую сумму
В одном из крупнейших государственных банков Эфиопии – Commercial Bank of Ethiopia (СВЕ) – случился технологический сбой, из-за которого клиенты могли снимать неограниченное количество денег. Об этом пишет CNBC.
До того момента, как СВЕ остановил все трансакции, из банка вывели $40 млн наличными или перевели на счета в другие банки.
Большая часть денег была выведена из CBE студентами, сообщил президент банка Абэ Сано.
Новости о сбое распространились по университетам через приложения для обмена сообщениями и телефонные звонки.
У банкоматов кампусов образовались длинные очереди: студент из западной Эфиопии рассказал BBC, что люди снимали деньги, пока в кампус не прибыли полицейские, чтобы остановить их.
Несколько университетов уже призвали студентов возвращать наличные, которые им не принадлежат. Те, кто вернет деньги, не будет привлечен к уголовной ответственности.
Центральный банк Эфиопии заявил, что сбой стал результатом проверок безопасности системы CBE. Возможность кибератаки отрицается.
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