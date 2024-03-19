Поліція відганяла людей від банкоматів. Глюк у банку Ефіопії дозволив знімати будь-яку суму

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В одному з найбільших державних банків Ефіопії – Commercial Bank of Ethiopia (СВЕ) – стався технологічний збій, через який клієнти могли знімати необмежену кількість грошей. Про це пише CNBC.

До того моменту, як СВЕ зупинив усі трансакції, з банку вивели $40 млн готівкою або перевели на рахунки в інші банки.

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Більшість грошей було виведено з CBE студентами, повідомив президент банку Абе Сано.

Новини про збій поширилися університетами через застосунки для обміну повідомленнями та телефонні дзвінки.

У банкоматів кампусів утворилися довгі черги: студент із західної Ефіопії розповів ВВС, що люди знімали гроші, поки до кампусу не прибули поліцейські, щоб зупинити їх.

Декілька університетів уже закликали студентів повертати готівку, яка їм не належить. Тих, хто поверне гроші, не буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

Центральний банк Ефіопії заявив, що збій став результатом перевірок безпеки системи CBE. Можливість кібератаки заперечується.

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