Полиция во время расследования финансового мошенничества вышла на наркокартель – фото

Национальная полиция и СБУ задержали 12 человек по подозрению в списании 11 млн грн с банковского счета киевского нотариуса. Эти деньги принадлежали Фонду гарантирования вкладов физических лиц и предназначались для выплат вкладчикам одного из ликвидированных банков, сообщила Киевская городская прокуратура.

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Следствие считает, что задержанные являются участниками группы, занимавшейся мошенническим завладением денег с банковских счетов с помощью фишинга. СБУ называет задержанных "мощной хакерской группировкой, которая взламывала банковские счета".

В одном из эпизодов им удалось вынудить нотариуса раскрыть конфиденциальные данные, после чего они пользовались доступом к его счету через онлайн-банкинг.

Во время обысков по месту жительства фигурантов оказалось, что они также могут быть причастны к выращиванию конопли. Стоимость изъятого каннабиса – почти 8 млн грн.

В одном из помещений на стене висела фотография знаменитого наркобарона Пабло Эскобара.

Все задержанные получили подозрения по семи статьям уголовного кодекса: создание преступной организации, завладение имуществом, незаконное вмешательство в работу электронных систем, изготовление наркотиков, выращивание конопли, кража оборудования для производства наркотиков, организация мест для употребления или изготовления наркотиков.

Подозреваемые арестованы без права на залог.

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