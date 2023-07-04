Поліція під час розслідування фінансового шахрайства вийшла на наркокартель – фото

Національна поліція та СБУ затримали 12 осіб за підозрою у списанні 11 млн грн з банківського рахунку київського нотаріуса. Ці гроші належали Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і призначалися для виплати вкладникам одного з ліквідованих банків, повідомила Київська міська прокуратура.

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Слідство вважає, що затримані є учасниками групи, яка займалася шахрайським заволодінням грошей з банківських рахунків за допомогою фішингу. СБУ називає затриманих "потужним хакерським угрупованням, яке зламувало банківські рахунки".

В одному з епізодів їм вдалося змусити нотаріуса розкрити конфіденційні дані, після чого вони скористалися доступом до його рахунку через онлайн-банкінг.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів виявилося, що вони також можуть бути причетними до вирощування коноплі. Вартість вилученого канабісу – майже 8 млн грн.

В одному з помешкань на стіні висіла фотографія знаменитого наркобарона Пабло Ескобара.

Усі затримані отримали підозри за сімома статтями кримінального кодексу: створення злочинної організації, заволодіння майном, незаконне втручання в роботу електронних систем, виготовлення наркотиків, вирощування конопель, викрадення обладнання для виробництва наркотиків, організація місць для вживання чи виготовлення наркотиків.

Підозрюваних заарештували без права на заставу.

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