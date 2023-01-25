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Power Banking: уже 40% банковских отделений в стране готовы работать при блекауте

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2023, 12:57
Power Banking: уже 40% банковских отделений в стране готовы работать при блекауте - Фото
Фото: depositphotos.com

Общая банковская сеть Power Banking выросла в более чем 1,5 раза, или на 640 банковских отделений за январь. В общей сложности уже 1827 отделений банков в почти 300 населенных пунктах дополнительно оснащены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, сообщает пресс-служба НБУ.  

Таким образом 40% от общего количества банковских отделений (за исключением неработающих и находящихся на оккупированных территориях и территориях, где ведутся или возможны боевые действия) готовы работать в условиях потенциального блекаута. 

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Глава НБУ Андрей Пышный уточнил, что Национальный банк установил цель достичь обеспечения альтернативными источниками энергии 35% отделений сети каждого из банков. 

"Некоторые банки еще приближаются к установленному уровню, но все вместе по системе мы уже превысили этот показатель. Количество отделений Power Banking будет расти и дальше", – добавил Пышный.  

Power Banking – это общая сеть отделений банков по всей Украине, которые должны работать и предоставлять клиентам финансовые услуги даже в критической ситуации во время блекаута. Лидерами проекта на его старте стали 14 системно важных банков, но со временем к сети присоединились почти все банки системы. 

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Роман Бриль
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