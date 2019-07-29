Появились претенденты на покупку Проминвестбанка

Финансовая компания Женева и Європейське ощадне товариство (оба - Киев), связанные с инвестбутиком Investohills экс-главы Альфа-Банка (Киев) Андреем Волковым, намерены купить Проминвестбанк - "дочку" российского ВЭБ. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщают обе компаний в системе раскрытия данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) 26 июля, они намерены приобрести 99,7726% уставного капитала Поминвестбанка. Акции банка выставлены на продажу во исполнение решения международного арбитража по "крымскому" иску связанных с экс-владельцами ПриватБанка компаний. Аукцион назначен на бирже ПФТС на 28 августа.

Согласно госреестру, конечным бенефициаром обоих компаний является киприот Антониоу Константинос, а Волкову принадлежит 1% ФК Женева. В то же время Константинос является бенефициаром и кипрской Investohills Partners и через нее Инвестохиллс Партнерс Украина, а основателем и управляющим партнером Investohills Partners на сайте этого инвестбутика, специализирующегося на сделках с проблемными активами, указан Волков.

Он вместе с Инвестохиллс Партнерс Украина выступает также владельцем ФК Веста, которая совершила несколько крупных сделок по покупке активов обанкротившихся банков, выставленных на продажу Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Как указано на сайте Investohills, основной фокус бизнеса Волкова - проблемные активы и специальные ситуации. На финансовом рынке он работает с 1997 года, начав карьеру на проекте НБУ по внедрению МСФО в банковской системе Украины. Затем работал в PWC, ING IGA и более 10 лет в Альфа Групп, с 2006-го по 2009 год был главой правления Альфа Банк (Киев), главой наблюдательного совета страховой компании Бритиш Авто Клаб, с 2010 года и по настоящее время возглавляет Investohills Partners.

В Национальном банке Украины отметили, что потенциальные покупатели Проминвестбанка должны получить предварительное согласование НБУ.

Напомним, 99,7726% акций Проминвестбанка выставлены на торги биржи ПФТС. Акции взыскала и выставила на торги компания Дайрис из группы Приват Игоря Коломойского. Российская госкорпорация ВЭБ.РФ считает аукцион незаконным и готова судиться в международном арбитраже.

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