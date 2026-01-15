Правэкс Банк сменил главу правления
Правэкс Банк, который входит в итальянскую группу Intesa Sanpaolo, с 1 января возглавил новый глава правления – Семен Бабаев. Он сменил на этом посту Джанлуку Корриаса, который был руководителем с 2023 года, сообщила пресс-служба банка.
Бабаев работает в Правэкс Банк с 2003 года, когда пришел на должность экономиста, и за это время прошел через ряд руководящих должностей – от директора отделения до заместителя главы правления.
В последние годы возглавлял в банке направление розничного бизнеса, а непосредственно перед новым назначением занимал должность руководителя главного управления бизнеса.
"На должности СЕО банка Семен Бабаев будет курировать дальнейшую реализацию стратегических целей группы Intesa Sanpaolo в Украине. Приоритетом остается укрепление позиций банка как универсального финансового учреждения, предоставляющего услуги как корпоративным, так и частным клиентам", – говорится в сообщении.
- Правэкс Банк по итогам стресс-тестов 2025 года стал одним из шести банков, которым НБУ установил повышенный уровень достаточности капитала.
- В 2024 году Intesa Sanpaolo по требованию НБУ уже докапитализировал Правэкс Банк на 1,1 млрд грн.
Комментарии (0)