Правэкс Банк сменил главу правления

Семен Бабаев (Фото: Правэкс Банк)

Правэкс Банк, который входит в итальянскую группу Intesa Sanpaolo, с 1 января возглавил новый глава правления – Семен Бабаев. Он сменил на этом посту Джанлуку Корриаса, который был руководителем с 2023 года, сообщила пресс-служба банка.

Бабаев работает в Правэкс Банк с 2003 года, когда пришел на должность экономиста, и за это время прошел через ряд руководящих должностей – от директора отделения до заместителя главы правления.

В последние годы возглавлял в банке направление розничного бизнеса, а непосредственно перед новым назначением занимал должность руководителя главного управления бизнеса.

"На должности СЕО банка Семен Бабаев будет курировать дальнейшую реализацию стратегических целей группы Intesa Sanpaolo в Украине. Приоритетом остается укрепление позиций банка как универсального финансового учреждения, предоставляющего услуги как корпоративным, так и частным клиентам", – говорится в сообщении.