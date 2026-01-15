Правекс Банк змінив голову правління

Семен Бабаєв (Фото: Правекс Банк)

Правекс Банк, що входить до італійської групи Intesa Sanpaolo, з 1 січня очолив новий голова правління – Семен Бабаєв. Він змінив на цій посаді Джанлуку Корріаса, який був керівником з 2023 року, повідомила пресслужба банку.

Бабаєв працює в Правекс Банк з 2003 року, коли прийшов на посаду економіста, і за цей час пройшов через низку керівних посад – від директора відділення до заступника голови правління.

В останні роки очолював у банку напрям роздрібного бізнесу, а безпосередньо перед новим призначенням обіймав посаду керівника головного управління бізнесу.

"На посаді СЕО банку Семен Бабаєв куруватиме подальшу реалізацію стратегічних цілей групи Intesa Sanpaolo в Україні. Пріоритетом залишається зміцнення позицій банку як універсальної фінансової установи, що надає послуги як корпоративним, так і приватним клієнтам", – йдеться в повідомленні.