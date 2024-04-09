Бизнесу напомнили о возможности принимать платежи без света: нужно мобильное приложение
Малый бизнес в случае аварийного отключения электричества может принимать оплату картами через мобильное приложение "Терминал" ПриватБанка, информирует пресс-служба банка.
"Когда нет электричества, но есть мобильный интернет – "Терминал" является наиболее простым и доступным способом принимать оплаты картами и не отказывать клиенту в покупке", – говорит член правления банка по вопросам малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев.
Еще одним удобным средством принимать безналичные оплаты, когда нет света, является QR код из POS-терминала в телеграм-боте банка.
Если у предпринимателя есть iPhone или Android смартфон с NFC, его можно превратить в POS-терминал.
Для этого нужно загрузить приложение "Терминал", зарегистрироваться за несколько минут и принимать к оплате карты любых банков. К тому же приложение оснащено функцией фискализации наличных и безналичных операций ПРРО "Касса".
В прошлом году с помощью "Терминала" украинцы оплатили 7,8 миллиона покупок на сумму более 3,2 млрд грн. По количеству оплат через "Терминал" и смартфон лидируют продуктовые магазины – почти 600 000 в год, и общепит – 420 000. Самый средний чек – в салонах красоты (1550 грн) и магазинах электроники (1520 грн).
- В 2023 году через сеть ПриватБанка украинцы оплатили картами почти 3 млрд покупок на 780 млрд грн. Это более чем на 40% больше, чем по итогам 2022 года (550 млрд грн).