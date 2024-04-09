Бизнесу напомнили о возможности принимать платежи без света: нужно мобильное приложение

В случае отключения электричества предприниматели могут использовать для оплаты товаров картами мобильное приложение "Терминал" ПриватБанка

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Малый бизнес в случае аварийного отключения электричества может принимать оплату картами через мобильное приложение "Терминал" ПриватБанка, информирует пресс-служба банка.

"Когда нет электричества, но есть мобильный интернет – "Терминал" является наиболее простым и доступным способом принимать оплаты картами и не отказывать клиенту в покупке", – говорит член правления банка по вопросам малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев.

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Еще одним удобным средством принимать безналичные оплаты, когда нет света, является QR код из POS-терминала в телеграм-боте банка.

Если у предпринимателя есть iPhone или Android смартфон с NFC, его можно превратить в POS-терминал.

Для этого нужно загрузить приложение "Терминал", зарегистрироваться за несколько минут и принимать к оплате карты любых банков. К тому же приложение оснащено функцией фискализации наличных и безналичных операций ПРРО "Касса".

В прошлом году с помощью "Терминала" украинцы оплатили 7,8 миллиона покупок на сумму более 3,2 млрд грн. По количеству оплат через "Терминал" и смартфон лидируют продуктовые магазины – почти 600 000 в год, и общепит – 420 000. Самый средний чек – в салонах красоты (1550 грн) и магазинах электроники (1520 грн).