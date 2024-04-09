Бізнесу нагадали про можливість приймати платежі без світла: потрібен мобільний застосунок

У випадку відключення електрики підприємці можуть використовувати для оплати товарів картками мобільний застосунок "Термінал" ПриватБанку

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Малий бізнес у випадку аварійного відключення електрики може приймати оплату картками через мобільний застосунок "Термінал" ПриватБанку, інформує пресслужба банку.

"Коли немає електрики, але є мобільний інтернет – "Термінал" є найбільш простим і доступним способом приймати оплати картками та не відмовляти клієнтові у покупці", – говорить член правління банку з питань малого та середнього бізнесу Євген Заіграєв.

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Ще одним зручним засобом приймати безготівкові оплати, коли немає світла, є QR код із POS-термінала в телеграм-боті банку.

Якщо у підприємця є iPhone чи Android смартфон із NFC, його можна перетворити на POS-термінал.

Для цього треба завантажити застосунок "Термінал", зареєструватися за декілька хвилин та приймати до оплати картки будь-яких банків. До того ж застосунок оснащений функцією фіскалізації готівкових та безготівкових операцій ПРРО "Каса".

Минулого року за допомогою "Терміналу" українці оплатили 7,8 мільйона покупок на суму понад 3,2 млрд грн. За кількістю оплат через "Термінал" та смартфон лідирують продуктові крамниці – майже 600 000 за рік, та заклади громадського харчування – 420 000. Найбільший середній чек – у салонах краси (1 550 грн) та магазинах електроніки (1 520 грн).