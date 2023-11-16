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Предыдущие результаты оптимистичны: НБУ оценил устойчивость банков в этом году

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2023, 10:13
Предыдущие результаты оптимистичны: НБУ оценил устойчивость банков в этом году - Фото
НБУ (Фото - Flickr Национального банка)

В ІІІ квартале 2023 года ключевые тенденции в банковском секторе не изменились – банковская система Украины остается устойчивой. Об этом говорится в Обзоре банковского сектора НБУ.

Данные НБУ свидетельствуют, что дополнительный капитал нужен нескольким финансовым учреждениям.

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"Предварительные результаты оценки устойчивости банков нынешнего года оптимистичны: умеренная потребность в капитале может возникнуть только у нескольких учреждений", – сообщили в НБУ.

Учитывая это, а также текущее состояние сектора НБУ возобновляет ранее приостановленные и вводит новые регуляторные требования к банкам.

"Наличного запаса капитала большинства банков будет достаточно для комфортного выполнения требований, несмотря на ожидаемое введение временного дополнительного налога на прибыль банков", – говорится в обзоре.

В ІІІ квартале 2023 года количество действующих банков уменьшилось на 2 — до 63: в августе выведен с рынка и начата ликвидация банка Конкорд из-за систематического нарушения требований в сфере финансового мониторинга, а в сентябре к категории неплатежеспособных отнесен Укрстройинвестбанк из-за несоблюдения ограничений и невыполнения требований регулятора, напомнили в НБУ.

За ІІІ квартал доля чистых активов госбанков выросла на 3.2 п. п. — до 53,3%, учитывая переход к этой категории системно важного Sense Bank.

  • Нацбанк в апреле приступил к оценке устойчивости банков и банковской системы, которая в условиях военного времени имеет ряд особенностей. В 2023 году оценку проходят 20 банков. Это финучреждения, являющиеся лидерами по совокупности активов, депозитов и кредитов физических лиц. Общий размер чистых активов этих банков составляет более 90% активов банковской системы.
  • Чистая прибыль платежеспособных украинских банков выросла до 109,9 млрд грн за девять месяцев 2023 года по сравнению с 7,4 млрд грн за аналогичный период прошлого года.
Наталия Софиенко
НБУбанковский секторукраинские банки
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