Предыдущие результаты оптимистичны: НБУ оценил устойчивость банков в этом году

В ІІІ квартале 2023 года ключевые тенденции в банковском секторе не изменились – банковская система Украины остается устойчивой. Об этом говорится в Обзоре банковского сектора НБУ.

Данные НБУ свидетельствуют, что дополнительный капитал нужен нескольким финансовым учреждениям.

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"Предварительные результаты оценки устойчивости банков нынешнего года оптимистичны: умеренная потребность в капитале может возникнуть только у нескольких учреждений", – сообщили в НБУ.

Учитывая это, а также текущее состояние сектора НБУ возобновляет ранее приостановленные и вводит новые регуляторные требования к банкам.

"Наличного запаса капитала большинства банков будет достаточно для комфортного выполнения требований, несмотря на ожидаемое введение временного дополнительного налога на прибыль банков", – говорится в обзоре.

В ІІІ квартале 2023 года количество действующих банков уменьшилось на 2 — до 63: в августе выведен с рынка и начата ликвидация банка Конкорд из-за систематического нарушения требований в сфере финансового мониторинга, а в сентябре к категории неплатежеспособных отнесен Укрстройинвестбанк из-за несоблюдения ограничений и невыполнения требований регулятора, напомнили в НБУ.

За ІІІ квартал доля чистых активов госбанков выросла на 3.2 п. п. — до 53,3%, учитывая переход к этой категории системно важного Sense Bank.