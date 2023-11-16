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Попередні результати оптимістичні: НБУ оцінив стійкість банків цього року

Этот материал также доступен на русском
16.11.2023, 10:13
Попередні результати оптимістичні: НБУ оцінив стійкість банків цього року - Фото
НБУ (Фото - Flickr Національного банку)

У ІІІ кварталі 2023 року ключові тенденції в банківському секторі не змінилися – банківська система України залишається стійкою. Про це йдеться в Огляді банківського сектору НБУ.

Дані НБУ свідчать, що додатковий капітал потрібен лише кільком фінансовим установам.

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"Попередні результати цьогорічної оцінки стійкості банків оптимістичні: помірна потреба в капіталі може виникнути лише у кількох установ", – повідомили в НБУ. 

З огляду на це, а також на поточний стан сектору, НБУ відновлює раніше призупинені та запроваджує нові регуляторні вимоги до банків.

"Наявного запасу капіталу більшості банків буде достатньо для комфортного виконання вимог, попри очікуване запровадження тимчасового додаткового податку на прибутки банків", – йдеться в огляді.

У ІІІ кварталі 2023 року кількість банків, що діють, зменшилася на 2 — до 63: у серпні виведено з ринку і розпочато ліквідацію Конкорда через систематичне порушення вимог у сфері фінансового моніторингу, а у вересні до категорії неплатоспроможних увійшов Укрбудінвестбанк через недотримання обмежень та невиконання вимог регулятора, нагадали у НБУ.

За ІІІ квартал частка чистих активів держбанків зросла на 3.2 в. п. — до 53,3%, з огляду на перехід до цієї категорії системно важливого Sense Bank.

  • Нацбанк у квітні розпочав оцінку стійкості банків та банківської системи, яка в умовах воєнного часу має низку особливостей. У 2023 році оцінку проходять 20 банків. Це фінустанови, що є лідерами за сукупністю активів, депозитів та кредитів фізичних осіб. Загальний розмір чистих активів цих банків становить понад 90% активів банківської системи.
  • Чистий прибуток платоспроможних українських банків зріс до 109,9 млрд грн за дев'ять місяців 2023 року, порівнюючи з 7,4 млрд грн за аналогічний період минулого року.
Наталія Софієнко
НБУбанківський сектор
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