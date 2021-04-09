Прибыль ПриватБанка упала в восемь раз за два месяца

Прибыль государственного АО "ПриватБанк" за январь-февраль 2021-го составила 1,31 млрд грн и сократилась в 7,8 раза по сравнению с показателями прошлого года. Об этом сообщает Finbalance.

В прошлом году за январь-февраль чистая прибыль банка составляла 10,16 млрд грн. В частности, ухудшение показателей связано с негативным результатом от операций с финансовыми активами и обязательствами. За два месяца показатель был негативный и составил 4,44 млрд грн против позитивного 6,84 млрд грн в прошлом году.

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При этом ПриватБанк остается самым прибыльным в Украине. Также лидерами по прибыльности за указанный период стали АО "Райффайзен Банк Аваль" (758,71 млн грн), АО "ПУМБ" (676,13 млн грн). АО "Универсал Банк" (472,04 млн грн) и АО "Альфа Банк" (426,94 млн грн).

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Александр Мясищев

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