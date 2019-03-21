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21.03.2019, 12:01

Прибыль ПриватБанка выросла в четыре раза

Прибыль ПриватБанка выросла в четыре раза

По итогам января-февраля 2019 года чистая прибыль ПриватБанка составила 5,2 млрд грн

По итогам первых двух месяцев 2019 года чистая прибыль ПриватБанка составила 5,2 млрд грн, что на 4 млрд грн больше аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

В сообщении отмечается, что прибыль обеспечена планомерным наращиванием кредитного портфеля на 14 млрд грн. При этом, если сравнить с январем-февралем 2018 года, ПриватБанк увеличил объемы высоколиквидных активов до 206 млрд грн (+22,2 млрд грн).

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Кредитный портфель вырос, в первую очередь, за счет розничных кредитов (+8,6 млрд грн). Финансирование малого бизнеса (+1,5 млрд грн) обеспечило в январе-феврале рост процентных доходов банка в 5,5 млрд грн (+1,1 млрд грн). Расширение платежных и #cashless услуг обеспечило увеличение с начала года чистых комиссионных доходов на 0,5 млрд грн.

С марта 2018 года по февраль 2019 года ПриватБанк обеспечил также прирост ресурсной базы 12,6 млрд грн, значительная часть которого приходится на средства розничных клиентов (+10,3 млрд грн) и малый и средний бизнес (+6,8 млрд грн). Балансовый объем рефинансирования НБУ с начала года снизился до 9,1 млрд грн.

Ранее сообщалось, что НБУ констатирует рост прибыли банковской системы по итогам двух месяцев. В январе-феврале 2019 года платежеспособные банки получили 8,7 млрд грн чистой прибыли (3,99 млрд грн - за январь-февраль 2018-го). 

Напомним, что в 2018 году платежеспособные банки получили 21,7 млрд грн чистой прибыли. На чем банки заработали в прошлом году можно посмотреть в 10 графиках.

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Теги: ПриватБанк, чистая прибыль, прибыль банков
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