Приват24 временно прекратит работу из-за регламентных работ

Сервисы ПриватБанка, в том числе и мобильное приложение, будут на паузе до 5 утра

Иллюстративное фото: depositphotos.com

В ночь на 11 февраля государственный ПриватБанк проводит регламентные работы в Приват24: сервисы будут на паузе до 5 утра. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Для безопасной и качественной работы своих цифровых сервисов ПриватБанк проводит регламентные работы в Приват24 в ночь на 11 февраля 2024 года", – говорится в сообщении.

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В банке уточнили, что во время проведения работ 11 февраля с 1:00 до 5:00 утра приложение и web-версия Приват24 будут временно недоступны.