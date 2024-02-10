Приват24 тимчасово припинить роботу через регламентні роботи

Сервіси ПриватБанку, зокрема й мобільний застосунок, будуть на паузі до 5 ранку

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У ніч на 11 лютого державний ПриватБанк проводить регламентні роботи у Приват24: сервіси будуть на паузі до 5 ранку. Про це повідомила пресслужба компанії.

"Для безпечної та якісної роботи своїх цифрових сервісів, ПриватБанк проводить регламентні роботи у Приват24 у ніч на 11 лютого 2024 року", – йдеться у повідомленні.

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У банку уточнили, що під час проведення робіт 11 лютого з 1:00 до 5:00 ранку застосунок та web-версія Приват24 будуть тимчасово недоступні.