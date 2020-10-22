ПриватБанк готовится вытребовать долг Динамо и Игоря Суркиса

Государственный ПриватБанк готовится восстановить обязательства ФК "Динамо" (Киев) по кредиту 2013 года на $16,7 млн и владельца клуба Игоря Суркиса – на 150 млн грн или порядка $5 млн. Об этом LIGA.net сообщили два собеседника, близкие к руководству госбанка.

До июня 2020 года эти обязательства были закрыты, поскольку в январе 2018 банк произвел взаимозачет долга Динамо, Игоря Суркиса и Светланы Суркис (дочь Григория Суркиса, долг – 3,5 млн грн), списав с депозитных счетов членов семьи Суркисов порядка $22 млн.

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15 июня ПриватБанк одержал победу в Большой палате Верховного суда, которая подтвердила, что банк правомерно конвертировал депозиты семьи Суркисов (в сумме – на 1 млрд грн) во время национализации в декабре 2016 года. Поводом для списания стала связанность Суркисов с экс-владельцем банка Игорем Коломойским, который владеет медиахолдингом 1+1 совместно с Игорем Суркисом.

Решение Большой палаты фактически аннулировало взаимозачет, выполненный в 2018 году. Таким образом Суркисы лишились прав на депозиты в ПриватБанке, а их обязательства перед финучреждением теперь должны быть восстановлены.

По информации источников LIGA.net в банке, ПриватБанк рассчитывает выставить счета Динамо, Игорю и Светлане Суркис до конца этого года. Поскольку сроки действия кредитных договоров истекли в 2018-м, заемщикам придется либо сразу гасить долг, либо договариваться с банком о реструктуризации, отмечают собеседники. Третий вариант – очередная серия судебных разбирательств.

Также банк планирует вернуть около 330 млн грн, которые в 2018 были выплачены Суркисам живыми деньгами в качестве возврата депозитов. Для этого Приват должен до 15 июня 2021 года обратиться в суд.

Подробности читайте в материале: Динамо проигрывает ПриватБанку игру на $20 млн. Платить надо сейчас. Что делать Суркисам?

Юрий Тарасовский , Сергей Шевчук

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