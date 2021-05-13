ПриватБанк избавился от нефтебаз Коломойского. Продал оставшиеся за 160 млн грн

ПриватБанк продал через электронный аукцион OpenMarket госпредприятия СЕТАМ 38 нефтебаз на общую сумму 160,7 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции.

Сумма дополнительно заработанных средств для банка в результате конкурентных торгов составила 48,1 млн грн, говорится в сообщении.

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Самую высокую цену – 31,9 млн – покупатель заплатил за нефтебазу в Львовской области в селе Мостыська Други. Нефтебаза в самым высоким увеличением цены в ходе торгов – на 620% – была продана за 21,8 млн грн в Житомирской области в городе Коростень.

Всего на балансе ПриватБанка было 66 нефтебаз, которые достались ему от бывших собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по договорам ипотеки.

Распродажу нефтебаз ПриватБанк начал в июне 2019 года.

В СЕТАМ отмечают, что весь период сотрудничества ПриватБанк через OpenMarket продал 468 лотов на общую сумму 750 млн грн. Банк является вторым крупнейшим учреждением на OpenMarket по общей сумме проданных активов.

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7 августа 2019 года ПриватБанк не получил ни одной заявки на покупку 22 неработающих нефтебаз, которые банк выставил на продажу с общей стартовой стоимостью 2,53 млрд грн.

9 октября 2020 года ПриватБанк через OpenMarket-CETAM продал 32 нефтебазы, оставшихся на балансе банка после национализации.

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Роман Брыль

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