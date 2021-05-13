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ПриватБанк избавился от нефтебаз Коломойского. Продал оставшиеся за 160 млн грн

13.05.2021, 15:10
ПриватБанк избавился от нефтебаз Коломойского. Продал оставшиеся за 160 млн грн - Фото
Фото: depositphotos.com

ПриватБанк продал через электронный аукцион OpenMarket госпредприятия СЕТАМ 38 нефтебаз на общую сумму 160,7 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции. 

Сумма дополнительно заработанных средств для банка в результате конкурентных торгов составила 48,1 млн грн, говорится в сообщении.

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Самую высокую цену – 31,9 млн – покупатель заплатил за нефтебазу в Львовской области в селе Мостыська Други. Нефтебаза в самым высоким увеличением цены в ходе торгов – на 620% – была продана за 21,8 млн грн в Житомирской области в городе Коростень.

Всего на балансе ПриватБанка было 66 нефтебаз, которые достались ему от бывших собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по договорам ипотеки.

Распродажу нефтебаз ПриватБанк начал в июне 2019 года.

В СЕТАМ отмечают, что весь период сотрудничества ПриватБанк через OpenMarket продал 468 лотов на общую сумму 750 млн грн. Банк является вторым крупнейшим учреждением на OpenMarket по общей сумме проданных активов.

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Роман Брыль
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СЕТАМ OpenMarket нефтебаза
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