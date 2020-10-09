ПриватБанк уже избавился от половины нефтебаз, доставшихся от Коломойского. Данные СЕТАМ
ПриватБанк через OpenMarket-CETAM продал 32 нефтебазы из 66, оставшихся на балансе банка после национализации. Данные приводит Министерство юстиции на своей странице в Facebook.
"Наибольшей популярностью (среди всех проданных через СЕТАМ активов банка – ред.) пользовались нефтебазы. Было реализовано 32 таких лота на общую сумму 138,2 млн грн. Средний рост цены по данным лотам – 60%", – говорится в сообщении.
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Нефтебазы вошли в тройку наиболее дорогих лотов, реализованных ПриватБанком через СЕТАМ. В частности, министерство называет: склад топлива и прилегающую недвижимость в Львовский области, реализованную за 31,9 млн грн, и две нефтебазы в Житомирской области: за 21,8 млн грн и за 15,3 млн грн.
Всего, ПриватБанк продал активов через СЕТАМ на 504,9 млрд грн и по этому показателю вышел на первое место среди банков-партнеров электронного аукциона.
Банком было реализовано 335 лотов заложенного имущества должников. Средний рост цены по реализованным лотам – 14,7%, говорится в сообщении.
- 10 декабря сумма проданных активов ПриватБанка через СЕТАМ достигла 200 млн грн.
- 13 июля СЕТАМ продал на аукционе 20 арестованных самолетов.
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