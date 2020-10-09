ПриватБанк уже избавился от половины нефтебаз, доставшихся от Коломойского. Данные СЕТАМ

ПриватБанк через OpenMarket-CETAM продал 32 нефтебазы из 66, оставшихся на балансе банка после национализации. Данные приводит Министерство юстиции на своей странице в Facebook.

"Наибольшей популярностью (среди всех проданных через СЕТАМ активов банка – ред.) пользовались нефтебазы. Было реализовано 32 таких лота на общую сумму 138,2 млн грн. Средний рост цены по данным лотам – 60%", – говорится в сообщении.

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Нефтебазы вошли в тройку наиболее дорогих лотов, реализованных ПриватБанком через СЕТАМ. В частности, министерство называет: склад топлива и прилегающую недвижимость в Львовский области, реализованную за 31,9 млн грн, и две нефтебазы в Житомирской области: за 21,8 млн грн и за 15,3 млн грн.

Всего, ПриватБанк продал активов через СЕТАМ на 504,9 млрд грн и по этому показателю вышел на первое место среди банков-партнеров электронного аукциона.

Банком было реализовано 335 лотов заложенного имущества должников. Средний рост цены по реализованным лотам – 14,7%, говорится в сообщении.

Всего на балансе ПриватБанка было 66 нефтебаз, которые достались ему от бывших собственников Игоря Коломойского Геннадия Боголюбова по договорам ипотеки. В июне-июле 2019 года банку удалось продать восемь нефтебаз через площадку СЕТАМ, которая не раскрывает покупателей. Семь из них были реализованы по цене в пределах стартовой. И только цена нефтебазы в Броварах со стартовой в 4,56 млн грн поднялась до 14 млн грн. В августе 2019 года ПриватБанк не получил ни одной заявки на покупку 22 неработающих нефтебаз, которые банк выставил на продажу с общей стартовой стоимостью 2,53 млрд грн.

10 декабря сумма проданных активов ПриватБанка через СЕТАМ достигла 200 млн грн.

13 июля СЕТАМ продал на аукционе 20 арестованных самолетов.

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Роман Брыль

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