ПриватБанк на семь часов остановит работу банкоматов и операций по карточкам
В ночь на 22 июня ПриватБанк проведет плановые регламентные работы процессингового центра, чтобы увеличить мощности и безопасность обработки растущих объемов операций с платежными картами. Об этом сообщает пресс-служба госбанка.
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В период проведения работ 22 июня с 00:05 и до 07:00 утра банк приостановит проведение операций с карточками.
Также не будут работать банкоматы, терминалы самообслуживания и POS-терминалы банка.
"Обычно регламентные работы мы производим в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции. Если в период проведения работ вы планируете оплаты картами – советуем сделать это заранее или отложить на несколько часов", – советуют в банке.
Процессинговый центр ПриватБанка ежечасно обрабатывает в среднем до 3 млн операций с картами.
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