ПриватБанк на семь часов остановит работу банкоматов и операций по карточкам

Регламентные работы в ПриватБанке пройдут в ночь на 22 июня с 00:05 и до 07:00 утра

Фото: ЕРА

В ночь на 22 июня ПриватБанк проведет плановые регламентные работы процессингового центра, чтобы увеличить мощности и безопасность обработки растущих объемов операций с платежными картами. Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

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В период проведения работ 22 июня с 00:05 и до 07:00 утра банк приостановит проведение операций с карточками.

Также не будут работать банкоматы, терминалы самообслуживания и POS-терминалы банка.

"Обычно регламентные работы мы производим в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции. Если в период проведения работ вы планируете оплаты картами – советуем сделать это заранее или отложить на несколько часов", – советуют в банке.

Процессинговый центр ПриватБанка ежечасно обрабатывает в среднем до 3 млн операций с картами.