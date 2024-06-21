ПриватБанк на сім годин зупинить роботу банкоматів та операції за картками
У ніч на 22 червня ПриватБанк проведе планові регламентні роботи процесингового центру, щоб збільшити потужність і безпеку обробки зростаючих обсягів операцій з платіжними картками. Про це повідомляє пресслужба держбанку.
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У період проведення робіт 22 червня з 00:05 до 07:00 ранку банк призупинить проведення операцій з картками.
Також не працюватимуть банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали банку.
"Зазвичай регламентні роботи ми робимо в нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операції. Якщо в період проведення робіт ви плануєте оплати картками – радимо зробити це заздалегідь або відкласти на кілька годин", – радять у банку.
Процесинговий центр ПриватБанку щогодини обробляє в середньому до 3 млн операцій з картками.
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