ПриватБанк не смог вернуть право собственности на киевскую гостиницу Мир

Северный апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ПриватБанка на решение Хозяйственного суда Киева по делу об отмене права собственности банка на киевскую гостиницу Мир, сообщают в пресс-службе банка.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

ПриватБанк планирует обжаловать это решение в Верховном Суде.

В ПриватБанке отметили, что решения судов предыдущих инстанций, принятые в пользу компаний, вероятно, связанных с одним из бывших владельцев банка – Геннадием Боголюбовым.

Как сообщили в банке, эти компании, как следует из сведений, размещенных на сайте Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), уже получили лицензию на размещение в отеле Мир казино.

В госбанке утверждают, что при рассмотрении этого судебного дела с целью усложнения возврата недвижимого имущества гостиницы в собственность банка здание отеля было продано компаниями, "вероятно связанными с одним из бывших владельцев банка, и разделено на несколько самостоятельных объектов".

В августе 2016 года ПриватБанк погасил часть кредита ООО "АЭФ" по валютному кредитному договору от 2013 года на сумму около $18 млн за счет перехода права собственности на гостиницу "Мир". Этот объект был залоговым имуществом ПриватБанка, согласно договору ипотеки с ООО "Ардена".

В 2019 году ООО "АЭФ" инициировало судебный иск с целью лишения ПриватБанка гостиницы Мир. После того, как решение низших инстанций в пользу истцов было отменено Верховным судом, в 2021 году аналогичный иск в ПриватБанк инициировало ООО "Артис".

В январе 2021 года Верховный суд отменил судебные решения первой и апелляционной инстанций о признании недействительным договора ипотеки и лишении права собственности банка на киевскую гостиницу Мир и передал дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

0.00% Осталось:

Наталия Фреик

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.