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ПриватБанк обновил услугу покупки ценных бумаг в Приват24

09.02.2021, 16:14
ПриватБанк обновил услугу покупки ценных бумаг в Приват24 - Фото
Фото: depositphotos.com

ПриватБанк запустил операции с ценными бумагами в обновленной версии Приват24 2.0 WEB. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Обновленная версия включает доступные ранее возможности покупки и управления портфелем ценных бумаг в режиме online и новые функции.

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Теперь подписание всех документов на открытие счета в ценных бумагах и их покупка осуществляется с помощью Smart ID.

"Это дает клиентам возможность подавать заявки на проведение операции в любое удобное для них время с любого устройства, в т.ч. мобильного телефона воспользовавшись адаптационной версией приложения", – отметили в ПриватБанке.

В обновленной версии также добавлен калькулятор, с помощью которого можно самостоятельно рассчитать доходность инвестиции и увидеть связанные с ней расходы и поступления.

  • С 18 марта 2020 года клиенты ПриватБанка смогут получить дистанционный доступ к административным, финансовым и коммерческим услугам через систему удаленной идентификации BankID НБУ. 
  • 20 марта  ПриватБанк расширил перечень услуг с ценными бумагами, предоставив возможность покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме онлайн в интернет версии Приват24.

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Наталия Софиенко
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ПриватБанк ценные бумаги покупка ОВГЗ
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